عاجل.. أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 5 جنيهات في تعاملات الحالية ، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، وسجل عيار 21 سجّل نحو 1760 جنيهًا، مقابل من 1765 جنيهًا للجرام صباح اليوم.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2011.5 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1508.5 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1167.5 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و80 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1930 دولارا للأوقية.