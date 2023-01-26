عاصي الحلاني يحيي حفلا للجاليات العربية في ألمانيا 18 فبراير

أعلن الفنان عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعداده لإحياء حفل غنائي للجاليات العربية في ألمانيا الشهر المقبل.

ونشر عاصي الحلاني فيديو، قائلا: «اللقاء القادم مع الجالية العربية في ألمانيا 18 فبراير، مدينة كولن، انتظرونا بأحلى ليلة مليئة حب وموسيقى وفرح».

آخر أعمال عاصي الحلاني

طرح الفنان عاصي الحلانى مؤخرا كليب أربعين خمسين، والتي قدمة على طريقة الديو مع عادل العراقي، وحققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية عبراليوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر ضياء الميالي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع اليان دبس وميكس وماستر طوني حداد.