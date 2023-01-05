وائل جسار يروج لحفله في أبو ظبي بمشاركة عاصي الحلاني

روج الفنان وائل جسار، لحفله الغنائي، المقرر إحياؤه في أبو ظبي، يوم 20 يناير، بمشاركة عاصي الحلاني، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر وائل جسار البوستر الدعائي للحفل، والذي يضم صورته بجوار عاصي الحلاني، وعلق قائلا: انتظروني في حفل أبوظبي فندق باب القصر يوم 20 يناير.

وأحيا الفنان وائل جسار في ديسمبر الماضي 4 حفلات في أوروبا، رفعت شعار كامل العدد، في برلين 17 ديسمبر، إسبانيا بماربيا 22 ديسمبر، والسويد يوم 23 ديسمبر، بستوكهولم، السويد يوم 25 ديسمبر بمالمو.

وطرح وائل جسار طرح مؤخرا كليب «ولا فى الأحلام»، والذي حقق نسب مشاهدات عاليه على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة، ومن إخراج فادي حداد.