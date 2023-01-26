محمود مسلم في ندوة «نحن والإعلام» بمعرض الكتاب: الإعلام له دور كبير في تنمية الأسرة

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «دي إم سي» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال مشاركته في ندوة «نحن والإعلام»، ضمن فعاليات أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، إن الإعلام مهنة تقدم رسالة سامية للجمهور.

حضور ندوة «نحن والإعلام»

ويحضر الندوة الندوة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «دي إم سي» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامي خيري رمضان، وأيضا الإعلامي محمد هاني، وتم مناقشة العديد من المحاور الرئيسية ومنها كيفية تأثير السوشيال ميديا على الجمهور في هذه الفترة الحالية.

مسلم: وسائل الإعلام لها دور كبير في تنمية الأسرة

وتابع «مسلم» خلال حديثه أن وسائل الإعلام لها دور كبير في تنمية الأسرة والأطفال والعلم، وتوجد العديد من البرامج التي يتم من خلالها تقديم محتوى هادف مثل برنامج «مصر تستطيع»، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون الإعلام جزء من صناعة القرار، كما تركز وسائل الإعلام على تحقيق المطالب الخاصة بالجمهور.

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمهور في دورته الـ 54، في أول أيام افتتاحه، وشهدت الساعات الأولى للمعرض توافد أعداد كبيرة من زوّاره، لحضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها، إلى جانب اقتناء الكتب والمؤلفات.