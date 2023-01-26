برنامج «اليوم» يرصد إقبال المواطنين على معرض القاهرة الدولي للكتاب

رصدت كاميرا برنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC» أجواء اليوم الأول لـ معرض الكتاب في دورته الـ54.

جناح متخصص للهيئة العامة للكتاب

وشهد جناح الهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة وغيرها من الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا، نظرًا للعروض المخفضة التي قدمتها للجمهور وبدأ سعر الكتاب من جنيه وحتى 25 جنيهًا، فضلًا عن باقي دور النشر.

إقبال كثيف في يوم المعرض الأول

وشهد المعرض إقبال كثيف بعدما فتح أبوابه للجمهور منذ الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، إذ توافدت أعداد كبيرة على دور النشر لشراء الكتب المتنوعة والاستمتاع بالفقرات الفنية التي قدمها مسرح الساحة المفتوح للزوار بالمجان والتف حولها الصغار والكبار، ومن بينها فقرة الأراجوز والسيرك القومي والفنون الشعبية وغيرها.