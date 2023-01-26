وزيرة الثقافة ونظيرتها الأردنية في ندوة بـ معرض الكتاب

عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، ندوة جمعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظيرتها الأردنية هيفاء النجار، حيث يحل الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام.

ربط الثقافة بالاقتصاد

ورحبت الدكتورة نيفين الكيلاني بنظيرتها الأردنية، بمشاركة الجانب الأردني ضيف شرف معرض الكتاب، قائلة إن الثقافة في مصر تعتمد على عاملين مهمين، وهما الاستدامة في العمل الثقافي التي تظهر ثمارها في الأجيال الجديدة، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، للوصول إلى الأطفال والشباب.

كما تحدثت «الكيلاني» عن الصناعات الثقافية، مؤكدة أنه من الضروري أن يتم ربط الثقافة بالاقتصاد، وذكرت مثال الشركة القابضة للصناعات السينمائية، الذراع الاستثماري لوزارة الثقافة، الذي من المفترض أن يكون داعما للأنشطة الثقافية التي تقدم للمجتمع.

وأعربت هيفاء النجار وزيرة الثقافة بسعادتها بالتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الأردن ضيف شرف الدورة.

وقالت إن علاقة الأردن ومصر، تبدأ من العلاقة الخاصة التي تربط الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، والثقافة الحقيقية لابد أن تحمل في محتواها ما يترك أثرا في قلب المتلقي، والثقافة المصرية الأردنية ما يعمقها هو الجانب الإنساني بين الوزيرين وبين الشعبين.

وتوجهت بالشكر إلى مصر، لأنها تضع المشروع الثقافي في القلب وهي ثقافة مبنية على القيم.

هيفاء: الثقافة في الأردن تعني ببناء الوعي

ولفتت هيفاء النجار، إلى إن الثقافة في الأردن تعني ببناء الوعي لتعيد للعقل مساحته، لذلك نقدم للمؤسسات التعليمية سبل ترسخ العقلانية في مناهجنا، ولذلك يجب أن تكون هناك شراكة بين الثقافة والتعليم وان يكون الفنان شريك المعلم، مشيدة بمدرسة فن الخط العربي في مصر.

وألقت النجار الضوء على الثقافة في المجتمع الأردني، قائلة إنه تأسس على القيم والحرية والتعدد والحوار، وإيمان العاهل بأن الثقافة لها دور في رفع الوعي، وهو الدور المطلوب من معارض الكتب.

وتابعت: نحاول في الأردن ومصر أن يكون المشروع الثقافي ضمن العلاقات بين البلدين، ويتقاطع مع كل العلاقات، ولا يعمل في عالم منعزل، بل الثقافة والتربية والتنمية والسياحة.

وتابعت النجار: نحن نحتفي بأننا ضيوف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعتبر من أهم معارض الكتب، وهو نموذج لمعارض الكتب، ومصر استطاعت أن ترتبط بين الثقافة والمجالات الأخرى في معرض الكتاب، خاصة التكنولوجيا.