حظك اليوم الجمعة 27-1-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم محبو علم الفلك بمتابعة الحظ اليومي الخاص بهم، حتى يتمكنوا من توقع ما سيحدث لهم في يومهم وفق وضع البرج الفلكي، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة وهم «هوائية، ترابية، مائية، نارية»، ويصل عددهم إلى 12 برج.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يهتم به المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج الجمعة الموافق 27 يناير من عام 2023، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 27-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك اليوم يا مولود برج الحمل ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.

حظك اليوم برج الحمل 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتمدك الكواكب بإصرار كبير.

حظك اليوم برج الثور 27-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

تميل نحو مراجعة خبراتك السابقة وترغب في الانعزال وقد يعود عليك ذلك بالفائدة.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمربمنزل الأصدقاء يعدك اليوم باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.

حظك اليوم برج السرطان 27-1-2023 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

حظك اليوم برج الأسد 27-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك وتستطيع أن تتكيف ببساطة مع المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الأصدقاء يمدك بالجاذبية والتألقوالحضور الأخاذ وقد تنفعك بصيرتك في استنتاج الكثير.

حظك اليوم برج العذراء 27-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتفكير بأسلوب واقعي واقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك.

حظك اليوم برج العذراء 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الميزان 27-1-2023 على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الميزان 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتحكّم في العصبية وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

حظك اليوم برج العقرب 27-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للقيام بواجبك بكل نشاط، وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج العقرب 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستمتع اليوم بوقتك مع من تحب، وتقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه، وتُحسن توظيف جهودك وتنظيم وقتك.

حظك اليوم برج القوس 27-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بالحماس والإصرار والقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج القوس 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

حظك اليوم برج الجدي 27-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وأولوياتك على المستوى الشخصي والمهني.

حظك اليوم برج الجدي 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك قد يصيب مشاعرك ببعض التشوش.. اصبر ولا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

حظك اليوم برج الدلو 27-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.

حظك اليوم برج الدلو 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 27-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتتأنى في إدارة أموالك.

حظك اليوم برج الحوت 27-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم باعتماد اللباقة ومقاومة التشوش والعصبية.