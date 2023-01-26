حظك اليوم برج القوس الخميس 26-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يعشق مولود برج القوس الحرية ويجعلونها شيئا أساسيا في حياتهم وتغلب على كل تصرفاتهم فهدفهم في الحياة العيش دون تقييد أو مطاردة أو حصر في أدوار معينة، فهو لا يحب الضغط ولا يقبله، ويسعى لعيش أوقاته والشعور بالسعادة بكل ما أوتي من قوة.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 26 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تتناغم الشمس مع القمر اليوم مما يعدك بمناخ مميز سعيد يحمل لك السهولة واليسر والمزاج الجيد والتفاؤل، وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم مما يجعل الحياة سهلة وبسيطة وتتميز بالسلاسة، كما تميل للتعامل بمرونة مع الأحباب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.