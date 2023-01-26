حظك اليوم برج الثور الخميس 26-1-2023 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بشخصيته الصبورة، إذ أنه ينتظر لفترات طويلة من الزمن لتحقيق ما يرغب من أهداف، ولا يمل من الانتظار على الإطلاق، يسعى دائما إلى تحقيق الكسب المادي، ما يجعله قد يعمل في وظيفتين في وقت واحد، دون أن يشعر بالتعب، لديه قلب طيب وحنون، وبالرغم من أنه لديه شخصية عنيدة، إلا أنه عندما يهدأ يدرك خطأه على الفور.

وحب مولود برج الثور التواجد مع الأشخاص المقربين منه، ويقضي معهم فترات طويلة من الوقت، كما أنه يميل إلى الخروج في النهار، ويبحث مولود برج الثور دائما عن الحظ اليوم الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد لـ«الوطن».

حظك اليوم مولود برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك اليوم للعزلة ولمراقبة الأجواء في صمت ويفيدك ذلك.

حظك اليوم مولود برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم الزهو والتزم بالكتمان.