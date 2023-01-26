برنامج «اليوم» يسلط الضوء على ندوة «نحن والإعلام» في معرض الكتاب

سلط برنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «DMC»، الضوء على ندوة «نحن والإعلام» اليوم، ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض الكتاب بدورته الـ 54.

الندوة حضرها المهندس حسام صالح والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم

وحضر الندوة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «دي م سي» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامي خيري رمضان، وأيضا الإعلامي محمد هاني، وتم مناقشة العديد من المحاور الرئيسية ومنها كيفية تأثير السوشيال ميديا على الجمهور في هذه الفترة الحالية.

مناقشة الذكاء الاصطناعي وأهميته في وسائل الإعلام

وجاء ضمن المحاور التي ناقشتها الندوة الذكاء الاصطناعي وأهميته في وسائل الإعلام وتقنية الميتافيرس، وكيفية تأثير العالم الافتراضي، والخلط بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي، وتأثيره الكبير على الجمهور.