«الناشرين المصريين» يشارك في المعرض الدولي للكتاب 2022 بالرباط

يستعد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب والنشر 2022 بالعاصمة المغربية الرباط، والذي تنطلق دورته الـ 27 في يونيو المقبل، بعد توقف العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وأعلن اتحاد الناشرين التجهيز للمعرض، والحصول على الموافقة لاشتراك أكبر عدد من دور النشر المصرية، كما تم تكليف المجموعة الدولية للشحن، بشحن إصدارات المشاركين في المعرض، طبقا لتعليمات الشحن التالية:

تعليمات الشحن لمعرض الرباط للكتاب

1- يجرى استلام كشوف التعبئة من يوم 10/4 وحتى 15 أبريل الجاري للحصول على الموافقات.

2- استلام الطرود الخاصة بالناشرين المصريين ولن يتم استلام أي طرود مخالفة أو طرود وزنها أكثر من 40 كيلو، ويوضع الاستيكر الخاص بمعرض المغرب على الطرود.

3- أن تكون الطرود جديدة ومغلفة جيداً بالشنبر، ولن تستلم أي طرود قديمة أو ممزقة وفي حالة المخالفة يتحمل الناشر المسؤولية.

4- يتم استلام الطرود على العنوان التالي من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً (مسطرد طريق مسطرد أبوزعبل بعد الدائري فتحة يمين قبل حديد عز)، وسداد شحن الصادر مع تسليم الطرود أن تيسر للناشرين.

5- في حالة إرسال مصاحف يتم كتابة رقم تصريح التداول بكشوف التعبئة وإرسال نسخة من المصحف خارج الطرود لعرضها على الأزهر، ويكون التصريح لم يتعد 5 سنوات، وفي حال وجود أسطوانات ترسل نسخة من موافقة المصنفات الفنية.

6- إرسال كشف منفصل بالكتب الدينية عن باقي الكتب بحسب تعليمات الإدارة العامة للبحوث بالأزهر الشريف، وعدد العناوين ولا يزيد على 25 عنوانا بالورقة.

7- لن يتم استلام أي طرود من دون كشف تعبئة أو كشف مكتوب باليد صادر أو مرتجع.

لا يسمح بإرسال كتب أثرية أو أطالس مخالفة

8- عدم إرسال أي كتب أثرية أو أطالس مخالفة للحدود المصرية، ومن لم يلتزم بالتعليمات سيتحمل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على ذلك.

9- استلام كشوف المرتجعات خلال 72 ساعة من انتهاء المعرض 5 نسخ، وتكون مكتوبة على الكمبيوتر، ويتم تسليمها إلى إدارة المجموعة في حالة عدم إرسال الكشوف أو إرسال كشوف غير مطابقة للطرود يتم تحميل الناشر كافة العطلات.

10- ممنوع وضع لعب أطفال عموماً أو وسائل تعليمية صينية المنشأ.

11- مراجعة تعليمات إدارة المعرض في حالة إرسال مصاحف.

12- إرسال تفويض للشركة بالشحن يوجد عليه صحة توقيع من البنك.

13- إرسال نسختين من الفاتورة التفصيلية للكتب تشمل «خانة كميات الكتب / خانة بإعداد الطرود» وهذه تعليمات من إدارة المعرض.