قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «كييف تحذر من هجمات صاروخية روسية جديدة»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «كييف تحذر من هجمات صاروخية روسية جديدة».

وقال التقرير: «تأهب في معظم المدن الأوكرانية، صافرات الإنذار تدوي في مختلف المناطق، مطالبات للسكان بالاحتماء بالملاجئ تحسبًا لهجوم صاروخي روسي شامل جوًا وبحرًا».

وأضاف: «شركة الكهرباء الرئيسية في العاصمة كييف من جهتها أعلنت قطعًا طارئًا للكهرباء في عدد من المناطق المحيطة في أوديسا ودنيبرو، لم يمضِ وقت على هذه التحذيرات حتى بدأت القوات الروسية في شن هجماتها عبر طائرات مسيرة استهدفت مناطق وسط العاصمة كييف؛ إلا أن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطتها جميعًا وفقًا لبيان الجيش الأوكراني».

رصد عدد من الصواريخ الروسية

وتابع: «مصادر محلية في كييف أعلنت رصد عدد من الصواريخ الروسية محذرة من مزيد من هذه الصواريخ في شتى الأراضي الأوكرانية».

القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع في أطراف مدينة أوجليدار

وأوضح: «في السياق ذاته أفادت مصادر في دونيتسيك أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع في أطراف مدينة أوجليدار الواقعة على محور جنود دونيتسيك».

وأكد: «تصعيد روسي متوقع بحسب العديد من الخبراء بعد الإعلان خلال الساعات الماضية، عن دعم غربي لكييف بدبابات أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية».