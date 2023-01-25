مراسل القاهرة الإخبارية بموسكو: المؤشرات توضح أن نزاع روسيا والناتو سيكون مباشرا

أكد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو، أن الكريملين اعتبر تسليم دبابات ليابارد ألمانيا إلى أوكرانيا سيؤدي إلى تدهور العلاقات بين موسكو وبرلين.

الأسلحة التي يرسلها الغرب لأوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة لروسيا

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج «جولة المراسلين» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هذه العلاقات ليست طبيعية أصلا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، لافتًا إلى أن ألمانيا اتخذت إلى جانب دول الغرب عشرات العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وأشار إلى أن الدبابات الألمانية وجميع الأسلحة التي يرسلها الغرب لأوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة للجيش الروسي، مشددًا على أن المسؤولين في روسيا يؤكدون أن المساعدات العسكرية التي يتم إرسالها تكون عبر السكك الحديدة وأن الاستخبارات الروسية لديها علم بأماكن هذه السكك الحديدية ولديها أسلحة تستطيع تدمير هذه السكك حال واصل الغرب تقديم الأسلحة.

النزاع الروسي الغربي سيكون مباشرًا بين روسيا وحلف الناتو

ولفت إلى أن روسيا ما زالت تعمل ليكون الصراع مع الغرب داخل الحدود الأوكرانية، مؤكدًا أن المؤشرات تشير إلى أن النزاع الروسي الغربي سيكون مباشرًا بين روسيا وحلف الناتو والدول الغربية.