قناة القاهرة الإخبارية: روسيا تحذر من حرب عالمية بسبب استفزازات حلف الناتو

أكد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو، أن الحديث في الداخل الروسي ووسائل الإعلام تدور حول إمكانية حدوث نزاع مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

روسيا تتهم حلف الناتو بمهاجمتها عسكريًا على الأراضي الأوكرانية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج «جولة المراسلين»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بداية الصراع الروسي الأوكراني، شهدت اتهامات روسية للدول الغربية بتورطها ضد روسيا بشكل غير مباشر لافتًا إلى أن موسكو تتهم حلف الناتو بمهاجمتها عسكريًا على الأراضي الأوكرانية.

روسيا تتهم دول حلف الناتو بالتورط في قتل الشعب الأوكراني

وأشار إلى أن روسيا تتهم دول حلف الناتو بالتورط في قتل الشعب الأوكراني وأنها متورطة في تهديد الأمن الروسي والاعتداء على منطقة دونباس مؤكدًا أن أي خطوة غير محسوبة من حلف الناتو ستؤدي إلى اشتباك مباشر وسيكون هذه الاشتباك بداية الحرب العالمية الثالثة.

ولفت إلى أن جميع المسئولين الروس يحذرون من أن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة بسبب العدوان المرتقب على موسكو وعلى الأراضي الروسية، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت صور لمنظومات الدفاع الجوي الروسية على أسطح المباني الرسمية في موسكو لإعلان الجاهزية لمواجهة الناتو.