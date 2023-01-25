اقرأ غدا في عدد «الوطن»: مصر والهند.. على درب «ناصر ونهرو»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس السيسي أول زعيم مصري يشارك في احتفالات يوم الجمهورية الهندية

استطلاع لـ«رويترز»: نمو الاقتصاد المصري سيكون أسرع هذا العام

مصر والهند.. على درب «ناصر ونهرو»

السيسي ورئيس وزراء الهند يدشنان عهدا جديدا للعلاقات بعد مرور 75 عاما على انطلاقها

الحكومة: نتسلم مليون جرعة من لقاح «كورونا» المعدل خلال أسبوعين

«عبدالغفار»: 100 إصابة بالفيروس المستجد خلال الأسبوع الماضي.. وشفاء 4 حالات بـ«جدري القرود»

سفيرة مصر السابقة بالهند: الوضع العالمي يحتم زيادة التقارب

دبلوماسي هندي: حضور «السيسي» احتفال «الجمهورية» تكريم له كصدير متميز لبلادنا

خبراء: التعاون الاقتصادي يشكل بعدا مهما.. وتجربة الهند ملهمة.. وأستاذ علوم سياسية: مساع لإحياء أفكار «عدم الانحياز»

الصفحة الثانية

وانطلق معرض الكتاب بحضور رئيس الوزراء: 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا.. وصلاح جاهين شخصية العام

«مدبولي» يؤكد دعم الدولة للحدث لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية.. ويوجه تحية للمملكة الأردنية ضيف شرف هذه الدورة

برلمانيون يشاركون في «معرض الكتاب» بإصدارات جديدة لإثراء الحياة السياسية

«رشاد» يقدم «حكاوى السياسة».. و«عابد» يعرض تشريعات مواجهة تمويل الإرهاب.. و«حسين» يشارك بـ«ومضات في حياتي»

العام الثالث لـ«حلايب وشلاتين»: منتجات يدوية عالية الجودة

إحداى العارضات: «فرصة لعرض صناعة أجدادنا وحفظ تراثنا حتى لا يندثر»

«حياة كريمة» تشارك بمسابقات ثقافية ومسرح للعرائس

مجسم على شكل بيت مزين بالأثاث الريفي البسيط يمثل المبادة الرئاسية

الصفحة الثالثة

مصر والهند.. لقاء حضارتي «النيل والسند»

قمة مباحثات «مصرية - هندية» في «حيدر أباد» لتعزيز العلاقات الثنائية

السيسي: زيارتي تعكس التقارب بين الدولتين و«مودي»: نتطلع لتعزيز الاستثمارات المتبادلة

الصفحة الرابعة

حضارتا «النيل والسند»

تعاون واستثمارات.. وتنسيق مشترك

السيسي لـ«جايشانكر»: نتطلع لتعظيم التنسيق في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية

السيسي: «غاندي» علامة فارقة في التاريخ الإنساني وللصحفيين: «القاهرة ونيودلهي» تتطلعات لتحقيق أهداف مشتركة

ولـ«رؤساء الشركات ورجال الأعمال»: مشروعاتنا العملاقة الجاري تنفيذها توفر فرصا استثمارية واعدة للشركات

جيلان علام: مصر منتبهة إلى تصاعد مكانة الهند عالميا.. وحضارتا البلدين والعلاقات التاريخية تدعم التعاون بينهما

سفيرة مصر السابق بالهند: الوضع العالمي يحتم على «القاهرة ونيودلهي» زيادة التقارب

الصفحة الخامسة

«السيسي ومودي» يدشنان عهدا جديدا في مسيرة الـ«75 عاما»

خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي كان لديه اهتمام مبكر ورؤية استراتيجية للعلاقات بين القاهرة ونيودلهي.. والتعاون الاقتصادي يشكل بعدا مهما

أستاذ علوم سياسية: هناك مساع بين الدولتين لإحياء أفكار حركة «عدم الانحياز».. والدولتان تدركان طبيعة المرحلة الحالية ووجود نظام دولي جديد

«نهرو» كرمة «عبدالناصر» بإطلاق اسمه على شارع بمصر الجديدة

دبلوماسي هندي: حضور السيسي احتفال «يوم الجمهورية» تكريم له كصديق متميز لبلدنا

الصفحة السادسة

شراكة اقتصادية.. وخطط للوصول لـ12 مليار دولار

اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر.. وتعاون واعد بالقطاع الصحي.. الهند تعتبر مصر بوابتها لأفريقيا والدول العربية.. وخبراء اقتصاد: التجربة الهندية ملهمة لمصر ويمكن الاستفادة منها في العديد من المجالات

حصاد «الدبلوماسية الرئاسية»

الصفحة السابعة

«الوطن» تحتفي بمسيرة الكاتب الكبير في ذكرى رحيلة الأولي

ياسر رزق عاشق «الورقة والقلم»

أماني ضرغام: ألقي عليه التحية كل صباح.. «أبوعمار» سمع أول رسالة حب بيننا.. وصاحب أبناءه وترك لهم حرية اختيار الدراسة

رفاق مشواره: صحفي متميز أعاد للكتابة السياسية هيبتها.. ونقابي قدير

الصفحة الثامنة

المدرب بريئ حتى تثبت إقالته

مدربون من العرش للخروج من الباب الضيق بالدوري.. والعدد ظاهرة غير مسبوقة

الكلمة من حق «الزوجة»

سيناريو «فايلر» يفشل صفقة «جوستافو - الأهلي».. و«كهرباء» تحت طائلة القانون

«سوبر رونالدو» بطولات السوبر المحلي كلمة سر «الدون».. وفرصة ذهبية مع النصر