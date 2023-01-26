«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن».. «مصر والهند.. لقاء حضارتي النيل والسند»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند، بعنوان «مصر والهند.. لقاء حضارتي النيل والسند».

التسعينيات شهدت ظهور نظرية «صدام الحضارات»

أشاد الكاتب الصحفي جمال رائف، بعنوان الملف، قائلًا إن لقاء الحضارات هام للغاية، إذ أن فترة التسعينيات شهدت ظهور نظرية «صدام الحضارات»، والتي تثبت الآن أنها غير جيدة، كون البعض استغلها في فكرة تصعيد الصراعات الدولية، مشيرًا إلى أنّ مصر تحقق أسمى معاني السلام والتنمية والرخاء من خلال إعلاء فكرة «تلاقي الحضارات»، إذ إنّها تبعث رسائل حضارية مهمة، لذلك وجدنا في كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارات واضحة للشق الحضاري وأخر للثقافي.

تلاقي الحضارات يحقق السلام والرخاء والتنمية

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن تلاقي الحضارات يحقق السلام والأمن والاستقراروالرخاء والتنمية، إلى جانب كل المعاني التي تحقق المصلحة العامة للشعوب، مؤكدا أهمية المضي في فكرة حوار الحضارات ونبذ الصراعات.