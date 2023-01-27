«باسم» طبيب مصري يستخدم «تيك توك» لتوعية الناس ضد مرض السمنة

تعد منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك» سلاحا ذي حدين، يمكن الاستفادة منها وتقديم محتوى إيجابي للجمهور، وهذا ما فعله الدكتور باسم أيوب، طبيب مصري في أمراض الباطنة والسمنة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استخدم المنصة في تقديم توعية صحية وغذائية.

يظهر الدكتور «باسم» خلال فيديوهاته جالسًا أو واقفًا في عيادته وأحيانًا منزله، يتحدث عن أمر معين يهم جمهوره، مُركزًا على السمنة التي يعاني منها الكثير، حيث يحاول استخدام المنصة الشهيرة في محاربة السمنة والحفاظ على صحة الناس، وأطلق على برنامجه اسم «تكتوكاية حكاية»، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «فكرت في فترة إني اشتغل السوشيال ميديا وخاصة تيك توك لأنها منصة مهمة جدًا ولها جمهور كتير».

«باسم» يحقق انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فكر «باسم» إلى أن أنشأ صفحته الشخصية على «تيك توك»، ونشر أول فيديو له عن العصير الصحي، وهو نوع من العصير يساعد على شفاء الإلتهابات ومحاربة السمنة ودهون الكبد، وبعد أن حقق انتشارًا، طالبه الجمهور بتكرار فيديوهاته التوعوية: «لما لقيت في جمهور متابعني وعاوز يستفيد، قررت أكمل في الفيديوهات».

أمور خاطئة نفعلها في الوجبات

وخلال الفيديوهات، تناول طبيب أمراض الباطنة والسمنة أمور يومية نفعلها أثناء اليوم في وجباتنا يجب التخلص منها، ومن هذا النمط، نشر الكثير من نصائحه: «بركز أكثر على السمنة، وبحاول بقدر الإمكان إني أحاربها تمامًا»، مؤكدًا أن هدفه هو مساعدة المصريين والعرب في عيش حياة صحية بعيدًا عن مشاكل الطعام المختلفة التي تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، مُتمنيًا إيصال صوته إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين.

حملات «باسم» لمواجهة السمنة

حملات عديدة لمواجهة السمنة دشنها الدكتورة باسم أيوب، كما يتابع بشكل مجاني للراغبين في الحفاظ على صحتهم والتخلص من السمنة دعمًا لجهود الدولة المصرية في القضاء على السمنة والحفاظ على صحة المواطنين.