عاجل.. السيسي يؤكد تقديم كل الدعم لمجموعة «أداني» الهندية للاستثمار في مصر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مساء اليوم بمقر إقامته بنيودلهي غوتام أداني رئيس مجموعة «أداني» الهندية العالمية العملاقة التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب باهتمام مجموعة «أداني» الاقتصادية بالاستثمار في مصر، مؤكدا الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للمجموعة ومشروعاتها المستقبلية، التي تخطط لإقامتها في مصر، من خلال التعاون مع صندوق مصر السيادي المصري، خاصة فيما يتعلق بالمواني، فى ضوء ما أصبحت مصر تمتلكه من سلسلة حديثة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

وأعرب رئيس مجموعة «أداني» عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرا إلى حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر، في ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر، لدفع التنمية في ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر، وهو ما يتسق مع سعي مجموعة «أداني» للتوسع عالميا، في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لها، حيث تبحث وتدرس فرص الاستثمار الجاذبة في العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند، مؤكدا في هذا الإطار، اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي، نظرا للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث بشأن الآفاق الاستثمارية لمجموعة «أداني» في قطاعات البنية التحتية في مصر، خاصةً قطاعات المواني والمطارات، ومجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح، وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها، ومراكز البيانات وشبكات الكابلات البحرية والأرضية المرتبطة بها، فضلاً عن المناطق الصناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.