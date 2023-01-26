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السيسي يبحث التعاون مع رئيس شركة «رينيو باور» الهندية بشأن مشروعات إنتاج الكهرباء في مصر

كتب:

محمد أبو عمرة
07:23 م | الخميس 26 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامته بنيودلهي، سومانت سينها رئيس مجلس إدارة شركة «رينيو باور».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي، نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التباحث حول التعاون مع شركة «رينيو باور» الهندية، بشأن مشروعاتها الإضافية في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة «رينيو باور» عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة الهندية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، لا سيما في ضوء دورها الرائد في العمل الدولي للمناخ، الذي تجلى مؤخرا في استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.