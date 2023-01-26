السيسي: طفرة ملموسة في التعاون المصري الهندي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العلاقات التي تجمع مصر والهند تشهد طفرة ملموسة في أوجه التعاون كافة، تزامنا بالذكرى الـ75 على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مأدبة العشاء التي أقامتها رئيسة الهند، دروبادي مورمو، تكريما للرئيس في القصر الجمهوري الهندي، أنّ زيارته إلى الهند مثلت فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى، بشأن تعزيز التعاون بين بلدينا على الأصعدة كافة، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد الرئيس، عزم البلدين الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي، والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين، لافتا إلى أنّ ما يشهده العالم من استقطاب دولي، يحتم على دولنا التكاتف لمواجهة التحديات والأزمات الدولية، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء.