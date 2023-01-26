السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية الهند في مقر إقامته بـ نيودلهي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم بمقر إقامته بنيودلهي جاجديب دهانكار، نائب رئيس جمهورية الهند.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن نائب الرئيس الهندي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى نيودلهي، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والهندي، موضحا حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري.

وأعرب الرئيس، عن تقديره لزيارة نيودلهي، وتطلع لأن تمثل هذه الزيارة خطوة إضافية على طريق تطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والهند، على مختلف الأصعدة، خاصةً على صعيد تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين، لاسيما في ظل الرؤى المُشتركة للبلدين على مدار عقود، وفي الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم تحديات سياسية واقتصادية، تعزز من أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.