عاجل.. ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، علي موقعها الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الآن من خلال هذا الرابط، من خلال البيانات الخاصة بالطالب.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم، خطوات الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

- المرحلة الدراسية .

- الصف الدراسي.

- العام الدراسي.

- الفصل الدراسي .

تسجيل الدخول.

- عرض النتيجة.