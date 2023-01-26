«تعليم الجيزة» تحدد موعد إعلان نتائج صفوف النقل 2023 لجميع المراحل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانا مهما بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022/2023، لصفوف النقل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة، حرصت قيادات تعليم الجيزة، على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة.

جداول إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، جداول إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري كالتالي:

- يوم الأحد 29 يناير: إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

- الاثنين 30 يناير: إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي.

- الثلاثاء 31 يناير: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي.

- الأحد 5 فبراير: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي.

- الاثنين 6 فبراير: إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي.