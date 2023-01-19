نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الأول.. بالألوان في المدارس

اعلنت بعض المدارس الابتدائية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نتيجة الصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في بعض المحافظات، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي المدفي ارس

وأكدت المدارس الابتدائية، أنه تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد درجات كافة الطلاب بدقة وتحويل نتيجة الصف الرابع الابتدائي، إلى الألوان وفقاً للقرار الوزاري لنظام التقييم للصف الرابع الابتدائي، وإصدار جميع كشوف النتائج النهائية للامتحانات والذي سوف يشمل تقييم الطلاب.

ويستطيع التلاميذ، الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي، من خلال كشوف النتائج المنشورة بالمدارس، بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي .. اعرف مستواك من اللون

وفقا للقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم للصف الرابع الابتدائي، ونظام التقييم الجديد اعلان نتيجة بـ4 ألوان تعبر عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).

وكانت المديريات التعليمية، وجهت تعليمات هامة للمدارس، قبل إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي، فور الانتهاء منها تعليقها في مكان بارز في المدرسة وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وتعرض النتيجة طبقا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 123.

كما وجهت المديريات التعليمية، الإدارات ببرنامج مكثف للتلاميذ الضعفاء في القراءة والكتابة وخاصة في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، أثناء إجازة نصف العام.