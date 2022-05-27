اهتمام كبير من قبل أولياء الأمور بالبحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس في جميع محافظات مصر لهذا كثرت عمليات البحث عبر المرحك العالمي «جوجل» وذلك بالتزامن مع انتهاء طلاب تلك المرحلة من أداء امتحاناتهم وانتظار النتيجة التي من المفترض ظهورها عقب انتهاء عمليات التصحيح.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس في جميع محافظات مصر على النحو التالي:

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

ويستطيع طلاب الصف الرابع الابتدائي الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي ورابط وبوابة الإلكترونية محافظة القاهرة للخدمات التعليمية والتي تعد احدى الطرق للحصول على النتيجة، فضلا عن إمكانية الحصول على النتائج من بالذهاب لمقر المدرسة التابع لها الطلاب أو الاستعلام من خلال الاتصال التليفوني.

دلالة ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإن نتائج الصف الرابع الابتدائي تظهر بأربعة ألون تفاصيلها على النحو التالي:

- إذا ظهرت نتيجة طالب الصف الرابع الابتدائي باللون الأصفر، فهذا يشير إلى أن الطالب ناجح ويوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم.

- إذا ظهرت نتيجة لطالب باللون الأحمر فهذا يشير إلى أن الطالب صاحب رقم الجلوس راسب وله دور ثان ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات.

- إذا ظهرت نتيجة الطالب باللون الأزرق تشير إلى أن الطالب صاحب رقم الجلوس المدون ناجح ويشير إلى تفوق التلميذ وأنه فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

- إذا ظهرت نتيجة الطالب باللون الأخضر فإنها تشير إلى أن الطالب ناجح ويوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة .