بدء خامس حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم»

بدأ منذ قليل، عرض خامس حلقات الموسم الثاني من «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على فضائية «dmc».

البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب

ويأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

مواهب شابة

وتقدم حلقة الليلة الكثير من المواهب الشابة في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل بمحافظات القاهرة الكبرى، بعد أن تجول بالمحافظات المصرية على مدار الحلقات الماضية، وحقق الموسم الثاني في بدايته نجاحًا كبيرًا.