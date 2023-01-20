لجنة «الدوم» تشيد بإحدى المتسابقات وآخر يبدع في أغنية «آه يا حلو يا مسليني»

قدمت المتسابقة روان رضا علي، خلال برنامج «الدوم»، مقطعا تمثيليا وغنائيا، وعقّب الدكتور محمد أبو الخير، أستاذ الموسيقى والغناء: «سمعت منها فهمت اللحن»، لتعقّب روان رضا: «يا لهوي.. اللهم لك الحمد».

إبراهيم يبدع في آه يا حلو يا مسليني

كما شارك المتسابق إبراهيم صبري إبراهيم، من محافظة الإسكندرية، في الحلقة الرابعة من تجارب الأداء في الموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

وقدم «إبراهيم» أمام لجنة التحكيم أغنية «آه يا حلو يا مسليني» للمطرب الراحل صباح فخرى، وأغنية «خلينى ذكرى» للمطرب وائل جسار، وأشادت اللجنة بأدائه وقدمت له الشكر.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.