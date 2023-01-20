عضو بلجنة تحكيم «الدوم» لإحدى المتسابقات: لو مكملة معانا هدربك

شاركت المتسابقة روان هشام جودة، من محافظة الإسكندرية، في الحلقة الرابعة من تجارب الأداء بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

روان تغني «جرح تاني»

وقدمت «روان» أمام لجنة التحكيم أغنية «جرح تاني» للمطربة شيرين عبدالوهاب، وقال لها الدكتور أحمد أبوالخير: «لو إنتي مكلمة معانا في برنامج الدوم، هدربك إزاي تغني العالي ده»، وقدمت لها اللجنة الشكر.

كما قدم المتسابق أحمد علي حامد من محافظة مطروح، فقرة غنائية خلال برنامج «الدوم»، إلا أنه لم يكرر إلا جملة واحدة، وهي «يا قلم اكتب على الورقة وزيل الغمة».

وعقّب الدكتور محمد أبو الخير، أستاذ الموسيقى والغناء: «مافيش جملة تانية، آدي القلم وآدي الورقة مفيش حاجة تانية، ميرسي يا أحمد شكرا ليك».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج «الدوم» تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاشة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.