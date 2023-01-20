متسابق ببرنامج «الدوم 2»: بقدم للمرة التانية عشان نفسي أبقى مذيع

بعد فشله في اجتياز الاختبار في الموسم السابق، عاد متسابق برنامج «الدوم» كريم محمد فوزي، التقديم من جديد في الموسم الثاني.

«كريم» يحلم بميكروفون الإذاعة

وأكد كريم، أنه تقدم العام الماضي، لاختبارات برنامج الدوم 2 ليكون مذيعا، لافتا إلى أنه حاول تطوير نفسه من خلال تعلم أشياء أكثر وتنمية اللغة العربية.

وقدم المتسابق، خلال حلقة اليوم من البرنامج، فقرة إخبارية، ليعقب الإعلامي شادي شاش: «شكرا يا كريم، طب كويس».

«الدوم » أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.