دوى صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

دوت صفارات الإنذار، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، في «عسقلان» ومستوطنات غلاف غزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

فتح الملاجئ في «عسقلان»

وفتحت سلطات الاحتلال، الملاجئ في مدينة «عسقلان» بعد إطلاق الصواريخ من غزة. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى تفعيل صافرات الإنذار في «عسقلان» وفي بعض مستوطنات «غلاف غزة»، فيما أظهر مقطع فيديو اعتراض «القبة الحديدية» الإسرائيلية، لصاروخ.

أوامر إسرائيلية لاستهداف قطاع غزة

وفي وقت لاحق، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «القبة الحديدية»، اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة، فيما أصدر رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، فجر اليوم الجمعة، أوامره للجيش لاستهداف قطاع غزة.

وفي وقت سابق، طلبت بعثات الإمارات وفرنسا والصين لدى منظمة «الأمم المتحدة» إلى عقد اجتماع عاجل مغلق، اليوم الجمعة، لـ«مجلس الأمن الدولي»، من أجل بحث التطورات التي وقعت «مخيم جنين» في الضفة الغربية المحتلة، خلال هجوم إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لأي سيناريو، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

كما طلبت البعثة الإماراتية لدى المنظمة، إلى الاستماع من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في «الشرق الأوسط»، النرويجي تور وينسلاند، آخر التطورات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» رياض منصور، بعث في وقت سابق، بـ3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للمنظمة، انطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر «اليابان»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة سلطاات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، عملية اجتياح واسعة النطاق لـ«مخيم جنين» للاجئين، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».