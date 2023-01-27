تونس تواصل الاستعداد للجولة الثانية من انتخابات البرلمان

تشهد تونس في 29 يناير الجاري، الجولة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان»، فيما تستعد البلاد لآخر التحضيرات لتنظيم الاقتراع الذي سيسفر عن برلمان جديد للبلاد.

وتواصلت لقاءات الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم الولة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان».

ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإدارات المحلية التزام الحياد في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 يناير الجاري. واجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الخميس بقصر قرطاج، برئيس الوزراء نجلاء بودن، وبحث الجانبان، الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب «البرلمان» وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا .

ويوم الأحد المقبل، ستنطلق الجولة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان»، وتشمل 131 دائرة انتخابية و262 مرشحًا.

الرئيس التونسي يبحث مع بودن عدد من المواضيع المتعلقة بمشاريع سيتم إنجازها

كما بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع بودن، عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إنجازها من بينها كمشروع توليد الطاقة بالرياح

وظهر أمس الخميس، تطرق الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج، آخر الاستعدادات للدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان»، وضرورة التزام كل الإدارات المعنية بالحياد التام حتى يعبّر الناخبون عن إرادتهم بكل حرية.

سعيد: ضرورة مقاربة التطرف والإرهاب تقوم على معالجة الأسباب

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة مقاربة ظواهر التطرف والإرهاب والجريمة المنظّمةالتي انتشرت في العالم كلّه مقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، وضرورة التصدي لها، مشددا أن الفكر الحر هو أمنع حصن في مواجهة التطرف والإرهاب والجريمة على المستويين الوطني والدولي.