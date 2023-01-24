10 أحداث عالمية في 24 ساعة.. بينها استعدادات تونس للجولة الثانية من الانتخابات

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية أحداثًا؛ تنوعت بين سياسية واقتصادية كان من أهمها استعدادات السلطات التونسية للجولة الثاينة من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 يناير الجاري.

البداية من تونس، بحث الرئيس قيس سعيد مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، آخر الاستعدادات للجولة الثانية من انتخابات أعضاء البرلمان «مجلس نواب الشعب»، وقالت الرئاسة في بيان، مساء أمس الاثنين، إن سعيد اجتمع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.

وفي 15 يناير الجاري، أعلنت «هيئة الانتخابات» التونسية يوم الأحد 29 يناير الجاري، موعدًا لإجراء الجولة الثانية من انتخابات البرلمان، فيما تشمل الدورة الثانية 131 دائرة انتخابية و262 مرشحًا.

وأكد الرئيس التونسي، خلال الاجتماع ضرورة توفير الشروط كافة في إطار الحياد التام ليعبر الشعب عن إرادته بكل حرية في إطار احترام القانون.

وفي الجزائر، سلم رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في «باريس» رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، فيما تقدم «تبون»، بتعازيه لكافة أفراد جيش بلاده ولعائلات ضحايا تحطم مروحية بضواحي العطاف بولاية «عين الدفلى» شمالي البلاد.

وتحطمت مروحية عسكرية جزائرية، في مهمة تدريبية، مساء أمس الاثنين، بولاية «عين الدفلى»، ما أسفر عن مصرع طاقمها المكون من 3 عسكريين.

ترميم قاعدة «الجراح الجوية» العسكرية شمال سوريا

وفي سوريا، رممت «موسكو» و«دمشق» قاعدة «الجراح الجوية» العسكرية الواقعة شمالي سوريا لاستخدامها بشكل مشترك، وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر «تليجرام»، مساء الاثنين، إن القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في المطار تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة.

بروتوكول تعاون بين السعودية وتشاد

وفي السعودية، وقعت «الرياض» وجمهورية تشاد، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، وغطت المذكرة الموقعة عددا من المجالات الدفاعية المملكة و«أنجمينا» بينها التوعية في مكافحة الإرهاب.

وفي لبنان، أعلن وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال زياد المكاري،عقب اجتماع مع عدد من سفراء الدول العربية في «بيروت»، تنظيم احتفالية اختيار «بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023»، يومي 23 و24 فبراير المقبل عبر سلسلة من الفعاليات الثقافية والسياحية والإعلامية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

«المركزي السعودي»: البنوك ركن أساسي في مشروع «العملة الرقمية»

اقتصاديا، قال «البنك المركزي» السعودي أنه يواصل مشروع اختبار العملة الرقمية، مشيرا في بيان، إلى أن المشروع يأتي تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في المجال.

وقال محافظ «البنك المركزي»، فهد بن عبد الله المبارك، إن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في المشروع وتنفيذه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي ألمانيا، أشار معهد «الاقتصاد الألماني»، في دراسة، إلى أن إجمالي الخسائر بسبب فيروس كورونا سيصل إلى 595 مليار يورو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اعتقال شخصين من الدومينيكان وآخر من كولومبيا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، صادرت سلطات الجمارك وحماية الحدود، ما قيمته 24 مليون دولار من الكوكايين «أكثر من 1000 كيلو جرام» كان على متن زورق سريع يحاول الوصول إلى الساحل الجنوبي الشرقي لـ«بورتوريكو» شمال شرق البحر الكاريبي، فيما اعتقلت السلطات شخصين من جمهورية الدومينيكان وآخر من كولومبيا.

وفي أذربيجان، نفى الرئيس إلهام علييف إغلاق «ممر لاتشين» الذي يوصل منطقة «قره باج» بأرمينيا، واطلع المسؤول الأذري، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الوضع، وفقا لما اعلنه مكتب الرئيس.

وأشارعلييف، إلى مرور خلال الفترة منذ 12 ديسمبر الماضي، 980 عربة بينها أكثر من 850 سيارة لقوات حفظ السلام الروسية، وأكثر من 120 سيارة لـ«الصليب الأحمر» الدولي، موضحا أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» نقلت إلى أرمينيا نحو 90 مريضا من سكان «قره باج».