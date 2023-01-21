اتحاد الفلاحين في تونس لقناة القاهرة الإخبارية: قلة الأمطار تهدد تربية المواشي

تواجه تونس تراجعًا في منسوب المياه بالسدود، ما دفعها للتفكير في حلول جذرية لهذه المشكلة، التي باتت تمثل تهديدًا كبيرًا لأمنها الغذائي ومحاصيلها الزراعية.

شح المياه يتطلب تعاونًا جماعيًا

وقال فتحي بن خليفة، رئيس الاتحاد الجمهوري للفلاحة في تونس، خلال تقرير على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن شح المياه يتطلب تعاونًا جماعيًا لمواجهة هذه المشكلة، التي تؤثر بشكل رئيسي على الأمن الغذائي.

وأضاف أن قلة الأمطار أثّرت بشكل رئيسي على نشاط تربية المواشي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

من جهته، أضاف عادل الهنتاتي، الخبير المائي التونسي، أن بلاده تعتمد على المياه السطحية وما وراء السدود، مؤكدًا أن هذين المصدرين تضررا مؤخرًا بفعل نقص الأمطار.

معدلات هطول الأمطار

وتعاني دول المغرب العربي بشكل عام، نقصًا في المياه، بسبب التراجع الواضح بمعدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع حكومات هذه الدول لخوض سباق مع الزمن لاحتواء تداعيات الأزمة.