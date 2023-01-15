مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: تونس تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية اليوم

قالت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ستعلن اليوم، النتائج النهائية للدرور الأول للانتخابات التشريعية، التي جرت في ديسمبر الماضي.

الطعون ستُغير ترتيب الناخبين

وأضافت «رمضاني» في رسالتها لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذه الإعلان يأتي بعد قرارات المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالطعون التي نظرت فيها خلال الفترة الماضية، إذ بلغ عددها 20 طعنًا 3 منها فقط من شأنها أن تُغير النتائج في بعض الولايات.

ووضحت أن هذه الطعون ستُغير ترتيب الناخبين في السباق الانتخابي، بعضهم سسيشارك في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، والبعض الآخر سيخرج منها، وهذا يعتبر تغيرًا في الترتيب، و3 نتائج ستتغير.

إعلان النتائج النهائية اليوم

وأشارت إلى أن الهيئة ستعلن اليوم النتائج النهائية بعد قبول بعض الطعون، وبداية من غد، ستبدأ الحملة الدعائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وستعلن الهيئة عن ضوابط جديدة، وعن المناظرات التي ستجري في هذا الدور بين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب.