مقاتلات الاحتلال تستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية، إن مقاتلات إسرائيلية، استهدفت أهدافا للفصائل في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واستشهد شاب فلسطيني يدعى يوسف محيسن، جراء، اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء متفرقة بالقدس المحتلة، أعنفها في بلدة «الرام»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين في بلدة «الرام»

واطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين في بلدة «الرام»، كما شهد «مخيم شعفاط»، مواجهات استمرت لعدة ساعات بين الجانبين.

وأغلقت القوات الإسرائيلية، حاجز «مخيم شعفاط» والمدخل الشمالي في بلدة «عناتا». وامتدت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى بلدة «الطور» و «سلوان» وقرية «العيسوية».

كما اندلعت مواجهات في بلدة «صور باهر»، فيما أحرق الفلسطينيون، برج عسكري إسرائيلي في بلدة «العيزرية».

شبان يضرمون النار ببرج عسكري للاحتلال قرب بلدة العيزرية بالقدس pic.twitter.com/SjhfJkaf9B — وكالة صفا (@SafaPs) January 26, 2023

«واشنطن»: تحديات أمنية شديدة تواجه إسرائيل والفلسطينيين

ونظم مستوطنون إسرائيليون، مسيرة بقيادة المتطرف باروخ مارزيل، شتموا فيها الرسول محمد «ص»، فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن شعور«واشنطن» بقلق عميق إزاء دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت وزارة الخارجية الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى تحديات أمنية شديدة تواجه إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.