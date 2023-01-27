هل غيّر لب الأرض اتجاه دورانه؟.. رئيس «البحوث الفلكية» يجيب

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية حقيقة الدراسة التي تزعم توقف لب الأرض عن الدوران خلال العشر سنوات الماضية وأن لٌب الأرض بدأ أن يعكس حركته، لافتًا إلأى أن هذه الدراسة أثارت جدلا علميا لوجود وجهات نظر كثيرة كلها تتعلق بدقة البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة.

حتى الآن لم يثبت أن لب الأرض يدور سواء لليمين أو للشمال

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، أنه حتى الأن لم يثبت أن لب الأرض يدور سواء لليمين أو للشمال لتقول الدراسة أنه عكس اتجاهه لافتًا أن كل الدراسات الجيوفيزيقية تقول أن هناك مجال مغناطيسي للأرض ويغير اتجاهه كل عدد معين من ملايين السنين مشيرًا أن تغيير الاتجاه يحدث بشكل تدريجي وأن هناك مراصد مغناطيسية لرصد هذه التغيرات ومن أهمها عملية معايرة أنظمة الملاحة الجوية والبحرية.

ليس كل المعاهد لديها أجهزة تسجل بيانات هذه الاعماق

وأشار أن الدراسة حول لب الأرض اعتمدت على بيانات غير متوفرة لدى عديد من المعاهد الدولية لافتًا أنها أعماق على بعد آلاف الكيلو مترات وان ليس كل المعاهد لديها أجهزة تسجل بيانات هذه الأعماق.

وطمأن القاضي المواطنين بخصوص ما ذُكر حول تقصير اليوم لافتًا أن ذلك لم يثبت منذ تأريخ الأرض نافيًا علاقة ذلك بالمد والجزر والتغيرات المناخية، مشددًا انه حال صحة هذه الفرضية ستؤثر فقط على المجال المغناطيسي للأرض فقط والذي قد يؤثر على الملاحة الجوية.