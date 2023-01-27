محافظ جنوب سيناء: معارض أهلا رمضان تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إن معارض أهلا رمضان، تعد خيرًا للمواطنين، لأن هناك تنافس كبير بين التجار والشركات العارضة ما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار وهذا لصالح المواطنين، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن جنوب سيناء يوجد بها معرضين رئيسيين في مدينة الطور على مساحة 1000 متر مربع، والثاني في شرم الشيخ على مساحة 1000 متر، موضحًا أنه افتتح المعرضين بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وسط فرحة كبيرة من أهالي المحافظة.

معرض أهلا رمضان بشرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه افتتح أمس، معرض أهلا رمضان بشرم الشيخ، الذي يضم نحو 20 شركة تعرض المنتجات، عبارة عن سلع تموينية من زيت وسكر وأرز ودقيق، بأسعار تقل عن السوق بين 20 و30%، وهو المعرض الثاني بعد معرض طور سيناء.

وأضاف أنه تقرر إنشاء شوادر أهلا رمضان بكل المدن أسوة بالطور وشرم الشيخ لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم، ونوه إلى أن هذه المعارض مستمرة حتى شهر رمضان، وسيتم إقامة شوادر لبيع مستلزمات الشهر المبارك.

محاربة جشع بعض التجار

وأشار إلى مخاطبته بعض التجار لتخفيض وتعديل أسعار بعض المعروضات حتى يستفيد منها المواطنين، وقال إنه وجه بضرورة استمرار محاربة جشع بعض التجار عن طريق تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.

وقال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، إن هناك 14 منفذًا بالمدن جرى إعدادها لتكون مركزًا لمعارض أهلا رمضان موزعة على كل مدن المحافظة بداية من رأس سدر وحتى طابا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتابع أن هناك رقابة على كل المعارض والمنافذ للتأكد من عدم تغيير الأسعار بعد افتتاح المحافظ.