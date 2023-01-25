توزيع 30 طن سلع غذائية على الأكثر رعاية بجنوب سيناء مجانا في فبراير

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وصول 30 طنا من المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على الأهالي بالمجان، طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة، مشيرا إلى إن الدولة وفرت معارض «أهلا رمضان» بكل المحافظات تلبية لاحتياجات المواطنين ومحاربة الغلاء.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض «أهلا رمضان» في مدينة طور سيناء، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وهشام خضير رئيس الغرفة التجارية، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين.

طخ كميات كبيرة من السلع الغذائية

وقال اللواء خالد فودة في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن الهدف من معارض «أهلا رمضان» إقامة أسواق مزودة بالسلع بالخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار تقل عن السوق، مشيرا إلى ضخ 10 أطنان أرز، و10 أطنان سكر، و10 أطنان دقيق على مستوى المحافظة وتوزيعها فبراير المقبل.

وأضاف، أنه سيقام عدة معارض استعدادا لشهر رمضان المبارك، وستكون مزودة بكل احتياجات المواطنين من سلع ومكسرات بأسعار تنافسية.

«الجملة» كلمة السر

وقال أحمد عيد مختار مدير إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة بجنوب سيناء، إن الشركة ضخت خلال شهرين 186 طنا من الأرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو، و50 طنا من السكر بسعر الكيلو 10.5 جنيه، إضافة إلى ضخ كميات من الدقيق واللحوم بكل أنواعها والأسماك.