تحديد 4 مسارات لدخول وخروج السيارات بشارع المنشية في طور سيناء

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة العمل ليلا ونهارا للانتهاء من أعمال تجميل وتطوير المدينة لتصبح على غرار شرم الشيخ في عام 2023.

وأوضح «الغمريني»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه عقد اجتماع بحضور إدارة المرور لوضع خطة دخول وخروج السيارات في منطقة المنشية وتحديد مسار السيارات، موضحًا أنه جرى وضع علامات دخول وخروج السيارات مع إعطاء مهلة للسيارات لمعرفة الوضع الجديد لتسهيل حركة المرور بالشارع ومنع تكدس السيارات.

4 مسارات بشارع المنشية للسيارات

وأكد رئيس المدينة، أن من ضمن خطط تطوير مدينة الطور، هو شارع المنشية الذي يعتبر الشارع الرئيسي بالمدينة، موضحًا أنه جري تركيب لافتات إرشادية بشارع المنشية لتكون دليلا لمستقلي السيارات داخل المدينة، إذ جرى تحديد 4 مسارات للسيارات للدخول والخروج من شارع المنشية.

مسارات المرور بشارع المنشية

1- شارع فندق مكه اتجاه واحد دخول فقط للقادمين من حي بدر وانتظار السيارات على اليمين.

2- شارع السباعي اتجاه واحد خروج فقط من ناحية الزهور وانتظار السيارات على اليمين.

3- شارع المنشية اتجاه واحد دخول فقط وانتظار السيارات ناحية اليمين.

4- شارع نادي الطور اتجاه واحد خروج فقط وانتظار السيارات يمين.

وأشار إلى أنه جرى البدء في تلوين المطبات بكل شوارع المدينة لتنبيه قائدي السيارات، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المرور في شوارع المدينة، بالإضافة إلى القيام بعدة حملات في الأحياء لإزالة مخلفات الإزلالات، ومخلفات الأشجار والأوراق الجافة.

اختيار الأم المثالية

ولفت رئيس مدينة طور سيناء، إلى إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة سهير عبد العاطي سكرتير المدينة لاختيار الأم المثالية على مستوى المدينة للعام الحالي 2023 بحضور عضو من الشؤون الاجتماعية وشيخ قبيلة من قرية الوادي و قرية الجبيل، طبقا للشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.