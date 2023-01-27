«حسني ربيع» صانع ماهر للمنتجات الفخارية في الفيوم: ورثتها عن أجدادي من 25 سنة

يعمل في الفخار منذ ربع قرن، توارث المهنة عن أجداده حيث امتهنت 7 أجيال من أسرته صناعة الفخار، إحدى أقدم الحرف اليدوية في مصر، هو حسني ربيع المقيم بمحافظة الفيوم، والذي عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عنه تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الفخار والسجاد اليدوي ومنتجات النخيل يتصدرون الحرف التقليدية في الفيوم».

ويعكف حسني ربيع، على تحضير جينة من طمي النيل قبل أن يمزجها بقش الأرز، وذلك، داخل ورشة في قرية النزلة بالفيوم، يوجد مركز لصناعة الفخار اليدوي.

وبحسب ما ذكر التقرير، فإن «ربيع» يصنع العديد من المنتجات الفخارية التي كانت ضرورية في الماضي بالنسبة للبيوت المصرية التقليدية، لكن مع الضغوط الاقتصادية والتحول إلى بدائل أصبح الاهتمام بهذه المنتجات أقل من الماضي.

تعلم صناعة الفخار في العاشرة من عمره

تعلّم ربيع صناعة الفخار اليدوي في سن العاشرة وأحب المهنة لأنه وجد بها حرية وراحة نفسية بحسب وصفه، وعلى الرغم من إنتاج من 800 لـ1000 قطعة فخارية شهريا، اتجه إلى تصنيع منتجات أكثر حداثة ومطلوبة في السوق باستمرار: «بواكب العصر، ولازن نتطور مع التكنولوجيا».