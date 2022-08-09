مدير صندوق «التعليم حياة» عن أول مدرسة لصناعة الفخار بمصر: تجربة استثنائية

قالت الدكتورة غادة النشار المدير التنفيذي لصندوق «التعليم حياة» القومي الخيري، إنَّ مدرسة الفواخير ستكون أول مدرسة لصناعة الفخار في مصر، موضحًا: «نفخر بأن نكون جزءً من هذه التجربة الاستثنائية، إذ أمر رئيس الجمهورية بإنشاءها».

الجهود مستمرة للعمل على إنشاء هذه المدرسة

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق «التعليم حياة» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «الجهود مستمرة للعمل على إنشاء هذه المدرسة، فقد تبرعت محافظة القاهرة بالمبنى والبنى التحتية والمرافق، والجمعية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات ستقدم الأدوات مثل المواد الخام وستدرب الطلاب».

مناهج وشهادات وتصريحات مساهمة التعليم لبناء مدرسة الفواخير

وتابعت المدير التنفيذي لصندوق «التعليم حياة» إن «الصندوق سيتولى العملية التعليمية، وستقدم وزارة التعليم المناهج والشهادات والتصريحات وكل التسهيلات اللازمة للعملية التعليمية في المدرسة، وهذه المدرسة جزء كبير من مشروع قومي كبير تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه لتطوير منطقة الفخارين بمدينة الفسطاط وإدخالها ضمن الخريطة السياحية، نظرًا لقربها من مجمع الأديان ومتحف الحضارات، وسنستعين بشيوخ المهنة في تدريب الطلاب وتسويق منتجاتهم فيما يبعد وعرضها في معارض مثل ديارنا وتراثنا».