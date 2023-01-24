برنامج «صباح الخير يا مصر» يرصد الحالة المرورية: كثافات بميدان العباسية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء، حيث يشهد شارع رمسيس، كثافات مرورية في الوقت الحالي، تستمر معنا حتى ميدان العباسية والذي يشهد كثافة نسبية بسيطة، وفي تقاطع صلاح سالم، فإن هناك كثافات بسيطة غير مؤثرة، وفي كوبري الجلاء فإن هناك سيولة مرورية تستمر حتى طريق العروبة.

كثافات نسبية لن تكون مؤثرة وتبدأ في الاختفاء

وقال التقرير، إن كوبري المطار، يشهد كثافات نسبية لن تكون مؤثرة وتبدأ في الاختفاء بالقرب من طريق المطار، وستظهر كثافات أخرى أعلى الطريق الدائري عند منطقة السلام وداخل النفق للقادم من أقاليم القاهرة عبر الطريق الزراعي وللمتجه إلى المنيب، وللمتجه من التجمع الخامس إلى البساتين وزهراء المعادي، كما يشهد نفق الأزهر ظهور للتباطؤ عند حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما أن هناك كثافات أعلى عند كوبري أكتوبر.

كثافات متحركة في المسطح الأرضي بمحافظة الجيزة

وذكر التقرير، أن هناك بعض الكثافات المتحركة في المسطح الأرضي بمحافظة الجيزة، عند الوصول إلى رمسيس، وفي شارع رمسيس حتى غمرة ومطالع ومنازل كوبرية أكتوبر حتى شارع أحمد سعيد، فإنها تشهد كثافات غير مؤثرة.