التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه بسبب خلافات مع عاطل في قليوب

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة عامل كافيتريا لقي مصرعه إثر قيام مسجل خطر بإطلاق الرصاص عليه وعلى شقيقه بسبب خلافات الجيرة، وطلبت أجهزة الأمن سرعة ضبط المتهم الهارب وإعداد تحريات المباحث والاستعلام عن حالة شقيق المجني عليه المصاب، والذي جرى نقله للمستشفى.

تفاصيل مشاجرة قليوب

كانت قرية ناي بمركز قليوب، شهدت إطلاق عاطل الرصاص على شقيقين في الشارع، ما اسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني، وجرى نقل المتوفى إلى المشرحة، وحجز المصاب في العناية المركزة بالمستشفى، وحالته خطيرة، وفر المتهم هاربا.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين، وأسفر عن مقتل عريس متزوج حديثا، وإصابة شقيقه وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

تحريات مشاجرة قليوب

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة قليوب، قيام عاطل يدعى «محمد ا»، 32 سنة، مسجل خطر، بإطلاق النيران من سلاح ناري (بندقية آلية) على أحمد أبو شوية، 28 سنة، عامل بكافيه ومتزوج حديثا، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، وإصابة شقيقه خليل أبو شوية، 26 سنة، بطلق ناري في القدمين، وتم حجزه في المستشفى، وفر المتهم هاربا، وذلك بسبب خلافات سابقة.

وتكثف رجال مباحث مركز شرطة قليوب جهودها للقبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية، أوضح عماد قزامل، محام، أن الواقعة حسب المعلومات المتاحة هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقا للمتهم، وخاصة حال توافر النية للقتل من قبل المتهم.