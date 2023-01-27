«الهند» تبدأ تطوير الجيل السادس للاتصالات 

طلبت مؤسسة ITU-APT في الهند، من الحكومة الهندية بدء العمل في مهمة الجيل السادس للاتصالات 6G وطنية بميزانية وإطار زمني محددين، كما تريد من الحكومة تشكيل لجنة توجيهية وضمان المشاركة النشطة في المنتديات العالمية لتسريع تطوير الجيل السادس أو الجيل السادس في الدولة.

تطوير معايير الاتصالات في الهند

وقالت المجموعة التي تتخذ من دلهي مقراً لها، في بيان صحفي، إنها اقترحت إنشاء مهمة 6G وطنية بميزانية ثابتة، وخطة زمنية، ومكتب وتفويض، وموقع إلكتروني، وشعار لقيادة وتمويل الأبحاث في تقنية الـ 6G، واللوائح، والمعايير، والمنتجات، المبادرة، وفقًا لها، يجب أن تظل خارج نطاق اختصاص المنظمات المملوكة للدولة مثل مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات C-DoT، وجمعية تطوير معايير الاتصالات في الهند TSDSI، وقالت المؤسسة أيضًا إن المشاركة النشطة للهند في المنتديات العالمية مثل مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، مطلوبة بشدة.

شكلت إدارة الاتصالات مجموعة الابتكار التكنولوجي

وشكلت إدارة الاتصالات مجموعة الابتكار التكنولوجي على 6G ،TIG-6G في نوفمبر 2021 مع أعضاء من مختلف الوزارات والإدارات ومؤسسات البحث والتطوير والأوساط الأكاديمية وهيئات التقييس ومقدمي خدمات الاتصالات والصناعة لتطوير الرؤية والرسالة والأهداف من أجل 6G وأيضًا تطوير خارطة طريق وخطط عمل لـ 6G في الهند.

وشكلت TIG-6G ست فرق عمل مع الصناعة والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث والتطوير والحكومة كأعضاء في الحلول المبتكرة متعددة التخصصات وشبكات الجيل التالي متعددة المنصات والطيف لمتطلبات الجيل التالي والأجهزة ومساهمة المعايير الدولية وتمويل البحث والتطوير، تساهم الهند أيضًا في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، في تمرين رؤية الجيل السادس 6G.