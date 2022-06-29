سمير فرج: البلبلة حول امتحان كلية الألسن من حروب الجيل الخامس

قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن مصر الآن في عصر جديد يختلف عن كل عصورها السابقة، إذ نعيش في العصر الذي يطلق عليه حروب الجيل الرابع والخامس.

الحرب الجديدة هي حرب الفكر

وأضاف «فرج» في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «حروف الجر» على راديو «نجوم إف إم»، أن الفكر العالمي الآن لا يعتمد فكرة الحرب المباشرة، دبابة مقابل دبابة أو مدفع مقابل مدفع، بل إن الحرب الجديدة هي حرب الفكر، موضحًا أن مصر التي من المفترض أنها انهزمت عام 1967، لم تنهزم في حقيقة الأمر لوقوف الشعب مع الجيش ومع القيادة السياسية في ذلك الوقت، لذلك لم يعد المستهدف من حروب الجيل الرابع تدمير الجيوش بل تدمير الشعب الذي لديه القدرة على الوقوف مع الجيوش والقيادة السياسية.

استغلال التكنولوجيا لترويج الأخبار الكاذبة

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن مفهوم حروب الجيل الخامس، تتلخص في استغلال التكنولوجيا المتاحة في هذا العصر لترويج الأخبار الكاذبة والشائعات، وانتشارها بسرعة كبيرة جدًا من خلال «السوشيال ميديا» دون التحقق من صدقها.

استجابة الأفراد لمواقع التواصل تفوق التليفزيون

ولفت فرج إلى أن خطورة السوشيال ميديا تخطت خطورة الإعلام التقليدي، مشيرًا إلى أن استجابة الأفراد لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر بكثير من استجابتهم لما يعرض على التليفزيون.

بلبلة امتحان كلية الألسن ضمن حروب الجيل الخامس

وأوضح الخبير الاستراتيجي إلى كيفية استخدام حروب الجيل الخامس في حياتنا اليومية، لافتًا إلى البلبلة التي صنعتها «السوشيال ميديا» الأسبوع الماضي وعلى مدار يومين، بعد نشر امتحان كلية الألسن يوجد به سؤال ترجم من العربية إلى الإنجليزية، وتضمنت الترجمة مشهدًا من فيلم مرجان أحمد مرجان للفنان عادل إمام مع أحمد مكي، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض العبارات التي توحي بانهيار الدولة ثقافيا، مشيرا إلى توضيح عميدة الكلية للأمر بعد ذلك بأن الامتحان لابد أن يتضمن الترجمة للغة العامية ضمن 17 نوعا للترجمة، لتدريب الطلاب على ترجمة الأفلام والمسرحيات.