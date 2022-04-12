طرح مجموعة عمل «أمان الجيل الخامس» لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي

واصل فريق عمل أمان الجيل الخامس للجمعية العامة لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي، المنصة الدولية الرائدة في مجالها، طرح مجموعة عمل أمان الجيل الخامس في «معرض ومؤتمر جيسيك»، الذي يعد الحدث الأهم في عالم الأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لضمان الأمن السيبراني الشامل للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وبدأ العمل في مرحلة شمال أفريقيا في مارس الماضي بسلسلة من ورش العمل المماثلة التي ستعقد في البلدان الأعضاء في الفريق، عقب ورشة العمل ذات الصلة بمجموعة عمل أمان الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في كوالالمبور يناير الماضي؛

سلسلة الابتكار في مجال الأمن السيبراني

وأوضح السيد محمد شامير بن هاشم، نائب أول لرئيس قسم العلاقات الدولية والحكومية في الأمن السيبراني ماليزيا والرئيس المشارك لمجموعة عمل أمان الجيل الخامس - فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي، تطورات مجموعة العمل في كلمته الرئيسية الافتتاحية بعنوان «دمج إطار تنظيمي قوي لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي» في مؤتمر «سلسلة الابتكار في مجال الأمن السيبراني – مصر» الذي انعقد في 28 مارس 2022.

في اجتماع بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر والوكالة الوطنية لأمن الكمبيوتر (ANSI) في تونس، اتفق الطرفان على دراسة إمكانية اعتماد مجموعة عمل أمان الجيل الخامس بالمنظمة في بلديهما.

تقديم أفضل الممارسات والتوجيهات

وسيساهم هذا التعاون في تقديم أفضل الممارسات والتوجيهات وتعزيز التوحيد القياسي في منصة مفتوحة وشفافة لتسريع طرح الجيل الخامس السلس والفعال من حيث التكلفة بين الدول الأعضاء في فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظومة التعاون الإسلامي.

مواءمة الصناعات والمؤسسات الفردية

فيما تعد سلسلة الابتكار والأمن السيبراني منصة لاستضافة مناقشات متعمقة حول قضايا الأمن السيبراني والحلول ذات الصلة، وقد ناقش مؤتمر سلسلة الابتكار والأمن السيبراني – مصر المبادرات المختلفة التي تتبناها الهيئات الحكومية المختلفة، وطريقة مواءمة الصناعات والمؤسسات الفردية لهذه المبادرات من خلال تطبيق الحلول المطلوبة.