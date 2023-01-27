في ذكرى ميلاده.. تفاصيل معركة هشام سليم مع السرطان من 2020 لـ2022

تحل ذكرى ميلاد الفنان هشام سليم، اليوم الجمعة، إذ إنه من مواليد 27 يناير عام 1958، ووافته المنية يوم 22 سبتمبر عام 2022 بعد صراع مع مرض السرطان.

وتكشف «الوطن» تفاصيل رحلة هشام سليم مع مرض السرطان التي بدأت في عام 2020، حيث شعر حينها بصداع مزمن وآلام مبرحة في مختلف أنحاء جسده، ولكنه لم يهتم حينها نظراً لانشغاله بالتحضير لمسلسل «هجمة مرتدة» مع المخرج أحمد علاء، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

وتزايدت الآلام على هشام سليم ليضطر لعرض نفسه على أحد الأطباء، حيث طالبه الأخير بإجراء أشعة على منطقة الصدر، ليفاجأ بمعاناته من مرض سرطان الصدر، الذي كان قد وصل إلى مرحلة متقدمة معه، حيث طالبه طبيبه المعالج بضرورة بدء جلسات الإشعاع الكيماوي لمحاولة محاصرة المرض.

هشام سليم طالب بتكثيف تصوير دوره في هجمة مرتدة لاستكمال علاجه

وبدأ هشام سليم جلسات العلاج الكيماوي بالتزامن مع تصوير مسلسله هجمة مرتدة، حيث بدأت أعراض الجلسات تظهر عليه بشكل واضح، فقام بإبلاغ المخرج أحمد علاء بطبيعة حالته الصحية، وطالبه بتكثيف تصوير مشاهده كي يتمكن من إنهاء جلسات العلاج الكيماوي المقررة.

هشام سليم يتكتم على طبيعة مرضه

وتكتم هشام سليم على طبيعة مرضه باستثناء المقربين منه، وذلك لرغبته في عدم إزعاج أحد بما يعانيه من آلام، ولذلك كان يسافر إلى الغردقة والعين السخنة بعيداً عن الأنظار، لا سيما أن ملامح شكله بدأت في التغير بفعل تأثير جلسات العلاج الكيماوي، والذي قرر بالاتفاق مع طبيبه المعالج على التوقف عنه بعد انتشار المرض في أنحاء الجسم.

وتدهورت الحالة الصحية لـ هشام سليم في أيامه الأخيرة ونقل إلى مستشفى دار الفؤاد بمنطقة السادس من أكتوبر، وهناك وافته المنية عن عمر يناهز 64 عاما.