ذكرى ميلاد هشام سليم.. حارب السرطان وتنبأ بيوم وساعة وفاته

تمر اليوم أول ذكرى ميلاد للفنان هشام سليم بعد رحيله عن في ستبمبر 2022، إذ ولد يوم 27 يناير عام 1958 وتوفي بعد معاناة مع المرض عاشها على مدار أكثر من عام كامل حتى رحل تاركا وراءه كثير من الحزن فى قلوب محبيه.

مرض هشام سليم

الفنان هشام سليم كان قد تعرض للإصابة بمرض السرطان في منطقة الرئة وتم اكتشافه لهذا الأمر فى مرحلة متأخرة وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

هشام سليم تنبأ بوفاته

وظل الفنان هشام سليم يعالج لوقت طويل من مرض سرطان الرئة بعيدا عن أعين الجمهور والإعلام دون علم أحد ولكن اختفاءه وعدم مشاركته في أي أعمال فنية، جعل الجميع يتساءل عنه حتى علموا بمرضه، لكنه طمأن الجمهور وظهر متماسكا يتقبل الأمر ببساطة حتى رحل يوم 22 سبتمبر 2022.

نهال عنبر تكشف مفاجأة عن هشام سليم

كشفت الفنانة نهال عنبر في تصريحات لأحد البرامج التليفزيونية أن الفنان هشام سليم تنبأ بوفاته في نفس اليوم والساعة التي رحل فيها 22 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساء.

يذكر أن الفنان هشام سليم قدم خلال مسيرته الفنية كثير من الأعمال الفنية كان من بينها إمبراطورية ميم ولا تسألني من أنا وعودة الابن الضال وتزوير في أوراق رسمية وكريستال ويا دنيا يا غرامى والكثير من الأعمال المميزة .

أما على المستوى الدرامى فقدم أيضا ليالي الحلمية وأرابيسك وهوانم جاردن سيتي ومحمود المصري وامرأة فى زمن الحب وملك روحي ولقاء على الهوا وهجمة مرتدة، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.