في ذكرى ميلاده.. أهم محطات مشوار الفنان هشام سليم

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل هشام سليم وهي الذكرى الأولى بعد وفاته، إذ توفى في سبتمبر 2022، بعد صراع مع مرض السرطان.

مشوار هشام سليم الفني

بدأ الفنان هشام سليم مسيرتة الفنية من خلال المشاركة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال وكان أول ظهور له علي الشاشة من خلال دور ابن فاتن حمامة. تخرج هشام سليم في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، ثم قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، ليعود بعد سنوات للسينما والتلفزيون مرة أخرى حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها: في السينما فيلم تزوير في أوراق رسمية، الوباش ، الملعوب، عندما يتكلم الصمت كما شارك في الاعمال الدرامية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم عدد من المسلسلات الناجحة أبرزها: الراية البيضا، ليالي الحلمية، أرابيسك.

مرض هشام سليم

واكتشف الفنان هشام سليم إصابته بمرض سرطان الرئة في مراحل متأخرة، قبل عام واحد من رحيله،حيث آنة كان مدخن وكان هذا سبب اصابته بهذا المرض وذلك حسبما أكد طبيبه المعالج الدكتور ياسر عبد القادر في تصريحات سابقة،لتدهور حالة هشام سليم في عام ويرحل عن عالمنا 22 سبتمبر2022.