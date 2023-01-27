أحمد الرباعي ينتهي من تصوير أغنية «أرتجف بردا» وسط الثلوج في تونس

انتهى المطرب التونسي أحمد الرباعي ابن شقيق المطرب صابر الرباعي، من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم «أرتجف بردا» وهي قصيدة للشاعر الليبي خالد الدرسي، وصور الرباعي الجزء الأول من الأغنية في تونس وسط أجواء شتوية شديدة البرودة تملؤها الثلوج.

أرتجف بردا من تلحين الصديق مخلوف

كان الفنان الراحل «الصديق مخلوف» قد لحن كلمات أغنية ابن شقيق صابر الرباعي قبل رحيله عام 2021، وأكمل تلحينها الموسيقار التونسي أنيس الغربي، وهي من توزيع خالد الكلبوسي، وقام بإخراج الكليب الخاص بالأغنية يونس حجرية، وتم العمل بالكامل تحت إشراف د. فاخر أحكمية عميد أكاديمية الموسيقى بمدينة سوسة.

أحمد الرباعي: أجواء التصوير كانت شديدة الصعوبة

أبدى أحمد الرباعي سعادته بالأغنية وأجواء تصويرها، وقال في بيان له: «برغم صعوبة التصوير في الثلوج المتراكمة وشدة البرودة، إلا أن الأجواء كانت مناسبة جدا لموسم الشتاء، الأغنية تميل للطابع الشتوي ولذلك فضلنا تصويرها في هذه الأجواء الصعبة لتتناسب مع كلمات الأغنية».

أضاف الرباعي: «اخترت أن أقدم هذه القصيدة لعدة أسباب أهمها أن فن القصيدة غاب كثيرا عن جيل الشباب، ولذلك قررت أن أقدم هذه النوعية التي تميز بها العرب لسنوات طويلة، أتمنى أن تحقق الأغنية نجاحا ورواجا كبيرا في الوطن العربي، وتكون نواه حقيقية لعودة الجمهور لسماع القصائد والأشعار التي تحمل معاني وتحتوي على لغتنا العربية الثريه المميزة».

شارك في تصوير أغنية "أرتجف بردا" أطقم فنية مميزة، بميزانية مفتوحة تعد الأعلى إنتاجا في تاريخ الأغنية العربية، و يتم إذاعتها على الفضائيات العربية فور انتهاء مرحلة المونتاج والتلوين.

تفاصيل أغنية ارتجف بردا

الجدير بالذكر أن أغنية "أرتجف بردا" من إنتاج شركة ipr للمنتج والشاعر خالد الدرسي، وتستعد الشركة لعدة أعمال فنية أخرى في مصر والوطن العربي، منها برنامج "فيلا عايشة" ومسلسل سيت كوم سيعلن عن تفاصيله قريبا.